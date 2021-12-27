POMEM yönetmeliği değişti! POMEM 10 katı kuralı nedir?

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:13

POMEM yönetmeliği değişti. Polis Akademisi alımları için duyuru da paylaşıldı. Polis Akademisinden gelmiş olan duyuruya göre 28. Dönem POMEM kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğüne 8 bin polis alımı yapılacak. Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre Mülakat sınavlarına 'POMEM 10 katı kuralı' uygulanacak. Buna göre POMEM 10 katı kuralı nedir? İşte yeni yönetmelik ile ilgili detaylar...

8 BİN POLİS ALINACAK!

PA (Polis Akademis)'den yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM'in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edeceği bildirildi. 28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.

POMEM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ!

Polis alımı ilanını bekleyen adaylar hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 21.12.2021 tarihli resmi gazete duyurusu ile POMEM Polis Alımı yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Söz konusu olan POMEM Giriş Yönetmeliğindeki "10 katı kuralı" dikkat çekti.

POMEM 10 KATI KURALI NEDİR?

KPSS ve Mülakat larda sınavlara çağırılacak aday sayısı açıklandı. POMEM Başvuru Şartlarında KPSS Puanın Önemi Arttı.

POMEM alımlarında daha önce taban puan üzerindeki herkes aşamalara çağrılıyordu. Yeni değişiklikle artık en yüksek puandan başlanarak alım sayına göre 10 katı aday çağrılacak. Yeni Yönetmelikteki Bu Değişiklik neticesinde KPSS puanın etkisini arttırmış oldu.

MÜLAKATLARA 10 KAT ADAY ÇAĞIRILACAK

Söz konusu POMEM Giriş yönetmeliğindeki KPSS Maddesine göre KPSS puanı Bakanlık tarafından belirlenecek. Yayımlanancak POMEM ilanlarına yeterli başvuru alınmazsa İçişleri Bakanlığı KPSS Puanını düşürebilecek.

Yapılan Elektronik ortamdaki başvurularda başvuruların yetersiz olması durumunda o yılın kontenjan sayısına göre şahsen müracatlara 10 kat aday çağırılacak.

POMEM KPSS ŞARTI NE OLACAK?

Polis Akademisi POMEM alımları için adaylardan KPSS şartı aramaktadır. Akademi tarafından yayımlanacak kılavuzda da göreceğimiz gbi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan KPSS puanı değerlendirmesine göre Giriş sınavı yapılacak.

28. DÖNEM POMEM KPSS TABAN PUANI KAÇ?

Polis Olmak çin KPSS'den en az 60 puan almış olmak gereklidir. Bu kapsamda Ön Lisans seviyesinde kadın erkek adaylar için KPSS93 puan türünden en az 65 ve Lisasns mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı aranacak.

Lisans mezunlarının KPSS geçerlilik yılı 2020 vey 2021 yılları olacak. Ön Lisans mezunları için ise sadece 2020 yılı KPPSS pıuanı kullanılacak.

DEĞIŞEN POMEM KPSS YÖNETMELİĞİ NEDIR?

22 Aralık 2021 tarihli resmi gazeteye göre Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş sınavı yönetmeliğine göre KPSS şartı değiştirildi. Söz konusu KPSS yönetmeliğine göre Polis Akademisi Başkanlığı KPSS Taban puanını geçerli yılki alımın seviyesine göre değiştirebilecektir. Ayrıca değişen bir yönetmelik ile Şahsen başvurularda KPPSS değerlendirmesine göre Geçerli kontenjan sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.

İÇIŞLERI BAKANLIĞI POMEM GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Başkanlıkça belirlenir."

"(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.

(3) Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.