POMEM'e alınacak 10 bin öğrenci adayı için ön başvuru süresi bu gece sona erecek

AA 7 Ocak 2022 Cuma 09:55 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:55

POMEM'e alınacak öğrenci adayları için 27 Aralık'ta başlayan ön başvuru süreci, saat 23.59'da tamamlanacak.

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

- 10 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 8 bini lisans (6 bin 400 erkek ve 1600 kadın), 2 bini ön lisans mezunu (1600 erkek ve 400 kadın) toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil edilmeyecek.

POMEM'e ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personeli Seçme sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek.

Yönetmelikte yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar, sınav ücreti ödemeyecek.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.

Sınavlarda başarı göstererek Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitimin sonunda başarı sağlayan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.



Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçlarıyla tebligat yapılmayacak.

