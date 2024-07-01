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Pompalı tüfek vahşeti! Sosyal medyadan tartıştığı husumetlisini vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde Emirhan M., sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı otomobili ile geldiği sokakta pompalı tüfekle yaraladı.

DHA1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Pompalı tüfek vahşeti! Sosyal medyadan tartıştığı husumetlisini vurdu
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Olay, dün İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan M., iki sokak kesişimine otomobiliyle gelip, sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı pompalı tüfekle sağ ayak bileğinden vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenirken, Emirhan M. olay yerinden kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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