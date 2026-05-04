4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
  Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada... ''Tam okula girecekti yakalandı''
Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada... ''Tam okula girecekti yakalandı''

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silahla ateş açılması sonucu öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadı. O anlara şahit olan bir veli, 'Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı.' dedi.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.

Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Okula bir tane attı, Hemen araya girdim, polis gelip yakaladı. Önce esnafa sıktı. Buraya döndü, tam okula girecekti yakalandı." dedi.

