Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii nerede?

Pompeii filmi beyaz perde ardından Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Paul W.S. Anderson'un oturduğu Pompeii filmi 2014 yılında vizyona girmişti. Pompeii filmi ile birlikte Pompeii nerede? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Pompeii filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

POMPEİİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

POMPEİİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Kiefer Sutherland

POMPEİİ NEREDE?

Pompeii, Pompei Komünü sınırları içeriside, İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Campania'da, Napoli şehri yakınlarında bulunan ve hâlâ kısmen gömülü olan yıkıntı halindeki antik Roma kentidir.

Burası, yakınlarındaki Herkulaneum ile birlikte, 24 Ağustos 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altına gömülerek yok olmuştu.

Vezüv' ün korkunç patlamasının ardından yaklaşık 1700 yıl boyunca kayıp durumda olan kent, 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedildi. O zamandan beri yapılan kazılar, şehre ait pek çok bilgiyi gün yüzüne çıkararak Roma İmparatorluğu'nun kentlerindeki yaşama ait bilgilere ulaşılmasını sağladı. Pompeii günümüzde UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde olup İtalya'nın en popüler turistik merkezlerinden biridir.