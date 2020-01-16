''Ponzi Arzu''ya 198 yıl hapis cezası verildi

AA 16.01.2020 09:18 - Güncelleme: 16.01.2020 09:18

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları ve çok sayıda mağdur katıldı.

Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan Arzu Mertkil'in 73 mağdura karşı dolandırıcılık suçunu işlendiğinin sabit olduğunu, uzlaşma sağlanan 13 eylem dışında sanığın dolandırıcılık suçundan 60 kez cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanıklar, dolandırıcılık maksadıyla hareket etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Müştekiler ise şikayetçi olduklarını ifade ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ev hapsinde bulunan "Ponzi" lakaplı Arzu Mertkil'in, uzlaşma kapsamı dışında kalan eylemler nedeniyle her dolandırıcılık olayına farklı olmak üzere toplamda 198 yıl 4 ay hapis cezası ile 2 milyon 207 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılarak tutuklanmasına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Gökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay, Barış Baştürk'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, Erkan K, Azime K. ve Reşat A'nın beraatine karar verdi.

Heyet, Serkan Ç. ile Selçuk T'nin ise yargılamalarına devam etmek üzere dava dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Kararın ardından polis ekiplerince adliyeye getirilen Arzu Mertkil, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- OLAY



Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.