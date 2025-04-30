İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun 2. dalgasında gözaltına alınarak tutuklanan İBB Harita Mühendisi Yakup Öner akla ziyan ifadeler verdi.

Ayrıca Öner'e 2021 yılında eşine biri Audi Q7 marka, diğeri ise Range Rover marka iki adet lüks jip ile yine eşine Sarıyer'de bir dubleks daire alması soruldu.

Öner, savcının sorduğu soruya yanıt verirken 2022 yılında satmış olduğu Edirne'deki bir arsanın parasını 2021 yılında erkenden alarak ve diğer birikimleri de katarak bu harcamaları yaptığını belirtti.

Yakup Öner'e Yusuf Şahin ve İlker Hamal sorulduğunda İlker Hamal'ın kayınbiraderi olduğunu, Yusuf Şahin'in kayınbiraderinin ortağı olduğunu, her ikisin de emlak işi yaptığını ve ikisiyle de hiçbir ticari ilişkisi olmadığı savundu.

Buna karşılık savcılık tarafından Yakup Öner'e, her iki isimden şahsi hesabına 3 milyon 157 bin'er TL'den toplamda 6 milyon 300 bin TL kadar para gelmesi sorulunca; bir arazi satın alırken bunlardan borç alıyordum, şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Yakup Öner'e 2024 yılında İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a Porshe marka araç sattığı halde hesabına herhangi bir para transferi yapılmaması, buna karşılık 2024 yılında yeni bir Porshe marka araç alması soruldu.

Yakup Öner, ticari bir beklenti ile Porshe aldığını, çok kullanmadan Pehlivan'a sattığını, parayı elden aldığını, sonrasında bu parayla yeni bir Porshe aldığını beyan etti.

Yakup Öner, kapı komşusu Süleyman Atik'in İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın ricası üzerine Capacity AVM'den rüşvet istediğinden de haberdar olduğunu itiraf etti.