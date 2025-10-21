Porselen yengeç, ışık saçan köpekbalığı! Bilim insanları derin denizden şaşırtan keşiflerle döndü

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, ülkedeki Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO), Batı Avustralya eyaleti açıklarındaki Gascoyne Deniz Koruma Alanı'nda, okyanusun yüzlerce metre derinliğinde bulunan ekosistemleri incelemeyi amaçlayan derin deniz araştırmaları yaptı.

Araştırmacıların topladığı örnekler arasında, daha önce bilim dünyası tarafından tanımlanmamış iki tür deniz canlısı bulundu.

Keşfedilen yeni köpekbalığı türünün, yaklaşık 610 metre derinlikte gözlemlendiği aktarılırken, "Batı Avustralya Fener Köpekbalığı (E. westraliensis)" olarak adlandırılan türün en fazla 40 santimetre uzunlukta olduğu belirtildi.

Karanlık sularda görmeyi kolaylaştıran büyük gözlere, ince yapılı bir gövdeye ve her bir sırt yüzgecinde küçük ama keskin dikenlere sahip türün en dikkat çekici özelliğinin ise vücudunun ışık saçabilmesi olduğu kaydedildi.

Aynı araştırma kapsamında, deniz seviyesinin 122 metre altında, yumuşak mercan türü olan deniz tüyü üzerinde yaşayan ve yaklaşık 1,5 santimetre uzunluğu olan yeni porselen yengeci türü de keşfedildi.

Opal tonlarında yarı saydam bir kabuğa sahip, badem büyüklüğündeki yengecin, kıskaç yerine tüy benzeri ağız uzantılarıyla avını yakaladığı ve kara yengeçlerinin aksine avcılardan korunmak için sert dış iskelete ihtiyaç duymadığı ifade edildi.

Bu arada, bilim insanları, hala incelenmekte olan örnekler arasında yaklaşık 600 yeni türün daha olabileceğini, yeni türlerin resmi olarak tanımlanmasının yıllar sürebileceğini vurguladı.