Portakal CHP ve dağılan ittifakına ateş püskürdü: Bizi Altılı Masa diye uyuttular

CHP yandaşı Sözcü TV'de sunduğu ana haber bülteninde açıklamada bulunan Fatih Portakal, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir mağlubiyete uğrayıp, sonrasında devrilen Altılı Masa'ya tepki yağdırdı.

Portakal, 14-28 Mayıs seçimlerinde muhalefetin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun görüldüğünü belirttiği konuşmasında, "Altılı Masa"yı adeta topa tuttu.

İYİ Parti'nin masayı devirmesiyle başlayan güvensizlikten yakınan Portakal, "Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar" şeklindeki CHP ve dağılan ortaklarını sert bir dille eleştirdiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Seçimlerin sonucu bize aslında şunu da gösterdi. Bizi Altılı Masa diye aslında uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş. Ve seçimin sonrasında Altılı Masa'daki eski dostların düşman olmasa bile iyi gözle bakmadıklarını gördük."

