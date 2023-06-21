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Portakal yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Erdoğan doğru söylüyor

Fondaş gazeteci Fatih Portakal, seçimlerde aldığı 12. yenilgiye rağmen koltuğu bırakmaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Portakal, CHP liderinin aynı hataları yaparak farklı sonuçlar elde etmeyi amaçladığını belirtip, 'Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı şu; Altılı masanın altısıyla olmuyor. Erdoğan ne diyor? 'Altılı değil on altılı masa kursan yine kazanamazsın'. Doğru söylüyor.' ifadelerini kullandı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 23:48 - Güncelleme:
Portakal yine Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Erdoğan doğru söylüyor
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Girdiği 12'nci seçimde mağlup olan Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Parti MYK'sını yenileyen Kılıçdaroğlu "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Topyekün değişim" çağrısı daha da alevlendi.

"ERDOĞAN DOĞRU SÖYLÜYOR"

İstifa çağrılarına rağmen diktatörlüğünü pekiştiren adımlar atan Kılıçdaroğlu'na parti tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı gazeteci Portakal, CHP liderinin aynı hataları yaparak farklı sonuçlar elde etmeyi amaçladığını söyleyip, "Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı şu; Altılı masanın altısıyla olmuyor. Erdoğan ne diyor? 'Altılı değil on altılı masa kursan yine kazanamazsın'. Doğru söylüyor." ifadelerini kullandı.

"O MASA DAĞILDI"

Portakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlamadığı şu, 6'lı masanın 6'sıyla olmuyor. Dünkü söz çok enteresan bir sözdü. İster istemez iktidar partisine Erdoğan'a gollük bir pas denir ya, gollük pas attı. 16 masayla da otururum diyor gerekirse böyle bir sözü var. Bu gitmiyor işte, bu bir başarı getirmiyor. Aynı hataları yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. O masa bana göre dağıldı. Partilerin kendi yörüngesine de girmesi gerekiyor. "

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