Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu siyasal ahlaksızlıktır

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon masasındai ortaklarının kadrosuna göz dikti. İttifak içerisinde, seçim yenilgisinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen ve partisi içerisinde de başlayan 'değişim' rüzgarının hedefi olan CHP lideri, DEVA Partisi'nin ilçe başkanlarına CHP'de kadro vadetti.

Kılıçdaroğlu'nun 'Truva atı' operasyonu yaparak, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi'nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü iddia edildi.

FATİH PORTAKAL'DAN SERT TEPKİ: HARAKİRİ YAPIYORSUNUZ



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, yaşananları 'siyasal ahlaksızlık' olarak nitelendirip, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Bu siyasal ahlaksızlıktır" dedi.

Portakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce DEVA Partililer ile bir araya gelmesi siyasi ahlaksızlık. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Partinin genel başkanına bile haber vermeden gidip onlarla bir araya geliyorsunuz. Onlarda da onur yok.

Onlar da istifa edeceklermiş. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz, sizi düşündüğüm yok ben CHP'yi düşünüyorum. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Siyasi etik olarak da hiç uygun değil siyasal ahlaksızlıktan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını ne vaatler vereceğini siz düşünün."