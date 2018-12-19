CHP'li Göker, Meclis kürsüsünden provokatör Portakal'a sahip çıktı

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşüldü. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

CHP'li Göker, televizyon ekranlarından Fransa'da meydana gelen "Sarı yelekçiler" protestolarını ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulunan Fatih Portakal'a sahip çıktı. Portakal'ın skandal sözleri ülkenin birçok kesiminden tepkiyle karşılanmış Başkan Erdoğan da televizyon sunucusu görünümlü provokatif Portakal'ı ağır sözlerle eleştirmişti.

ŞER İTTİFAKI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

"Sokak çağrısı" nedeniyle hakkında soruşturma açılan Portakal'a CHP'li vekillerin destek vermesi şer ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi. CHP'li Göker, Meclis kürsüsünde elindeki portakal, mandalina ile televizyon sunucusu provokatör Fatih Portakal'ın resmini göstererek, "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz." diyerek sokak kışkırtıcısı Portakal'a sahip çıktı