16 Ekim 2025 Perşembe
  • PORTAŞ'ta büyük işçi kıyımı! Mansur Yavaş'a sert tepki
Güncel

PORTAŞ'ta büyük işçi kıyımı! Mansur Yavaş'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ A.Ş.'de son 5 ayda 2 binin üzerinde çalışan işten çıkarıldı, yaklaşık 350 personel ise iki aydır maaş alamıyor. Personel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a “Bizi aç bıraktı” sözleriyle isyan etti.

16 Ekim 2025 Perşembe 08:14
PORTAŞ'ta büyük işçi kıyımı! Mansur Yavaş'a sert tepki
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki PORTAŞ A.Ş.'de büyük kriz yaşanıyor. Son 5 ayda 2 binin üzerinde çalışan işten çıkarıldı, yaklaşık 350 personel ise iki aydır maaş alamıyor.

Çalışanlar, Başkan Mansur Yavaş'a tepki göstererek "Ekmekle oynanmaz diyordu, şimdi bizi aç bıraktı" ifadelerini kullandı. Maaşlarını alamayan saha personeli borç içinde olduklarını belirtti.

Sabah'ın haberine göre, Çalışanlar, şirket yönetiminde Nevzat Uzunoğlu'ndan onay çıkmadığı gerekçesiyle ödemelerin yapılmadığını, mobbing uygulandığını ve işten çıkarma tehdidiyle susturulduklarını iddia etti.

Bir seferde 750 kişinin işten atıldığı, sonrasında 20-30 kişilik gruplar halinde kıyımların devam ettiği öne sürüldü.

Personel, sendikasız çalıştırıldıklarını ve haklarının gasp edildiğini savundu.

ABB'deki yolsuzlukta sistem deşifre oldu! Paranın izini böyle kaybettirdiler

Soruşturmanın ucu Mansur Yavaş'a uzandı! Yolsuzluğun yazışması ortaya çıktı

"Mansur Yavaş bu evde kalır mı?"

