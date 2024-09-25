Porto deplasmanda kayıp

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Norveç ekibi Bodo/Glimt, Portekiz takımı Porto'yu ağırladı. Maçta 1-0 geriye düşen Bodo/Glimt, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Konuk ekip Porto'nun gollerini Norveç deplasmanında 8. dakikada Samu ve 90. dakikada Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül kaydetti.
Bodo/Glimt'in golleri 15. dakikada Kasper Hogh, 40 ve 62. dakikada Jens Hauge'den geldi.
Ev sahibi Bodo/Glimt'te ilk sarı kartını 45. dakikada gören Isak Maatta, 51. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Porto, Manchester United'ı ağırlayacak.