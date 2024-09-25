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Porto deplasmanda kayıp

Yeni formatlı UEFA Avrupa Ligi, ilk hafta maçında Beşiktaş'ın da rakibi olan Bodo/Glimt, evinde Porto'yu 3-2 mağlup etti.

25 Eylül 2024 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
Porto deplasmanda kayıp
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden Norveç ekibi Bodo/Glimt, Portekiz takımı Porto'yu ağırladı. Maçta 1-0 geriye düşen Bodo/Glimt, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Konuk ekip Porto'nun gollerini Norveç deplasmanında 8. dakikada Samu ve 90. dakikada Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül kaydetti.

Bodo/Glimt'in golleri 15. dakikada Kasper Hogh, 40 ve 62. dakikada Jens Hauge'den geldi.

Ev sahibi Bodo/Glimt'te ilk sarı kartını 45. dakikada gören Isak Maatta, 51. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Porto, Manchester United'ı ağırlayacak.

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