POS tefeciliğinde dev vurgun! 5,7 milyarlık para trafiği, 900'den fazla mağdur

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün icra edilen operasyonda, klasik tefecilik ve 'POS' tefeciliği yöntemleriyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların karıştığı 743 farklı olayda 900'den fazla kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıkarken, hesaplarındaki toplam para akışının ise 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 bin lira olduğu tespit edildi.

ARAMALARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 adet şarjör, 55 adet 9.19 milimetre çapında fişek, 84 adet senet, 15 POS cihazı, başka kişilere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.