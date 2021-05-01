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Poşette çürümüş bebek cesedi bulundu: 2 ay önce öldüğü tahmin ediliyor

Şanlıurfa'da bir evde, yaklaşık 2 ay önce öldüğü tahmin edilen, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu. Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

DHA01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:57 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:57
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Olay, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iki ay önce kiracılarının boşalttığı evde pis koku üzerine açtığı poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu belirlenen ve 2 ay önce öldüğü tespit edilen bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

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