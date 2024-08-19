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Poz verdikleri arabada can verdiler: İki kardeş toprağa verildi

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 19 yaşındaki Arda 19 ve 17 yaşındaki Ayberk Çölyen kardeşler bugün toprağa verildi.

IHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Poz verdikleri arabada can verdiler: İki kardeş toprağa verildi
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Emek Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda meydana gelen kaza da Arda Çölyen'in kullandığı 50 ADJ 398 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsü tespit edilemeyen 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Arda Çölyen ve araçta yolcu olarak bulunan kardeşi Ayberk Çölyen olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Çölyen kardeşler Nevşehir Külliye Camiinde kılınan cenaze namazından sonra, kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Çölyen kardeşlerin cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çölyen kardeşlerin sürekli birlikte gezdikleri ve hiç ayrılmadıkları öğrenildi. Çölyen kardeşlerden geriye çok sevdikleri arabalarıyla verdikleri poz kaldı.

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