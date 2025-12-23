İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

“Pozitif” test sonuçlarını “negatif”e çevirdiler: Siirt merkezli 5 ilde geniş çaplı operasyon

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test sonuçlarının para karşılığı değiştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında hastane personeli de bulunuyor.

AA23 Aralık 2025 Salı 21:02 - Güncelleme:
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarlarda pozitif çıkan uyuşturucu test sonuçlarının para karşılığı negatif olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Laboratuvarlarda sonuçları değiştirdikleri iddiasıyla 8 personel ile sonuçları değiştirilen 32 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet" ve "suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünce yürütülen teknik takip sonucu Siirt, İstanbul, İzmir, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 8'i hastane personeli 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

