Bağış, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin yakınlarındaki bir parkta Atatürk heykelinin bulunmasına ilişkin başlattıkları girişime dair gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal hepimizin ortak değeridir. Henüz süreç bitmedi." ifadelerine yer veren Bağış, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 1924'te başladığını, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin ise 1928'de açıldığını hatırlattı.

Bağış, şöyle devam etti:

"Büyükelçilikte Atatürk heykeli yoktu. İki yıl evvel 10 Kasım'da Büyükelçiliğimizin bahçesinde Çekya'daki ilk Atatürk heykelinin açılışını yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle Büyükelçiliğimize yakın bir parkın içinde bir Atatürk heykeli olsun istedik. İlçe Belediye Başkanı kabul etti. Sponsor bulduk. Çekya Dışişleri Bakanlığı olumlu görüş verdi. Çekya Başbakanlığı Ulusal Güvenlik danışmanından da olumlu görüş alındı. İlçe belediyesi içinde koalisyonu oluşturan küçük partilerinden biri (PRAHA SOBE) sorun çıkardı. Konuyla ilgili İlçe Belediye Meclisinde ara karar alındı. Belediye Başkanı ile perşembe günü yeniden görüşeceğim. Bizim niyetimiz, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak."

- "SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Çekya'da Türkiye karşıtı lobilerin varlığına dikkati çeken Bağış, bunlarla mücadele etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

Bağış, parkta Atatürk heykelinin yer alması yönündeki talebe ilişkin süreçte belediye başkanının, koalisyonun yapısı nedeniyle siyasi tehdit altında kaldığını belirterek "Biraz zamana ihtiyaçları var. Prag'da 19 ilçe belediyesi var. Gerekirse başka seçenekleri de değerlendiririz. Süreç devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nin gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutlayacağına dikkati çeken Bağış, şunları kaydetti:

"Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz ve anıtımız bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu ile savaşan Avusturya-Macaristan ordusuna yardım amacıyla Ağustos 1916'da Çanakkale'den gönderilen 15'inci Kolordu'ya mensup; Galiçya cephesinde yaralanarak veya hastalanarak şehit olan yaklaşık 5 bin askerimizden 508'i Pardubice kentindeki şehitlikte, 387'si Hodonin kentindeki şehitlikte ve 295'i de Vallaske Mezirici kentindeki şehitlikte yatıyor.

Çekler ile ilişkilerimiz Osmanlı döneminde de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için birlikte kan dökecek kadar güçlüydü. Bu şehitliklerimizde her yıl Çek makamlarının katılımıyla 18 Mart Şehitler Günü'nde anma törenleri yapıyoruz. Üç şehitliğin yıllık bakımları da Büyükelçiliğimiz tarafından yaptırılmaktadır."

