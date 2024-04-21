Prag'da Türk Parkı'nın temeli atılıyor

Çekya'nın başkenti Prag'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa ediliyor. Bölge belediyesi konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye ve Çekya arasında, bu yıl 100. yıldönümünü kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Çekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Sayın Egemen Bağış'ın talebi üzerine, Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisi'nin nihai onayının alınması ile sonuçlandırılan karar süreci neticesinde, Petřiny'de Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecektir" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK VE MASARYK'İN SÖZLERİNE YER VERİLECEK

Türkiye'nin başkentinden esinlenilerek yaklaşık 20 yıl önce 'Ankarska' adı verilen cadde boyunca yer alan bölge, belediye bünyesindeki Ulaştırma ve Çevre Dairesi tarafından haritalandırıldı ve alanın proje kapsamında park olarak yapılandırılmasını ve düzenlenmesini içeren bir çalışma hazırlandı. Ulaştırma ve Çevre Dairesi ayrıca, projeye Çek-Türk ikili işbirliği hakkında ziyaretçiler için bilgilendirici bazı unsurlar ekledi. Parkta yer alacak banklar ve panolarda yüz yıl önce diplomatik ilişkileri başlatan iki ülkenin kurucu liderleri Atatürk ve Masaryk hakkında bilgilere ve bu iki kurucu liderin tarihe geçmiş sözlerine yer verileceği öğrenildi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VURGUSU

İnşa edilecek parkın içinde bulunan levhalara ve diğer figürlere, dünyada çocuklara bayram hediye eden Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklarla ilgili sözleri yazılacağı ifade edildi.

TEMELİ 6 HAZİRAN'DA ATILACAK

Türk-Çek iş birliğinde yapılacak olan parkın temeli, 6 Haziran 2024 tarihinde atılacak. Belediye açıklamasında, projenin yaklaşık maliyetinin 750 bin Çek kronu (yaklaşık 30 bin Euro) civarında olacağını açıkladı. Türk tarafının sponsorlar aracılığıyla maliyetin yarısını üstlenmeye hazır olduğu bildirildi.

PRAG 6 BELEDİYE BAŞKANI STAREK: KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNİ SOMUTLAŞTIRACAK

Prag 6 Belediye Başkanı Jakub Stárek konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Prag 6, pek çok ülkenin Büyükelçiliklerinin burada yerleşik olması ve Büyükelçilerin ikametgahlarının da bu bölgede bulunması ile bilinmektedir. Bu da beraberinde büyük bir sorumluluk getirmekte ve aynı zamanda bölgemizle bu ülkeler arasında karşılıklı güven ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunma fırsatı sunmaktadır. Çek Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki karşılıklı iş birliğinin bir yeşil alan projesi şeklinde somutlaştırılacak olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi.

PRAG BÜYÜKELÇİSİ EGEMEN BAĞIŞ: TÜRK-ÇEK İLİŞKİLERİNİN BİR SEMBOLÜ OLACAKTIR

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağımsız Çekoslovak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1924 yılından bu yana ülkemizin Büyükelçilik ve İkametgah binaları Prag 6 bölgesinde yer almıştır. 1924 yılında Türkiye ve Çekya arasında her ikisi de çok büyük liderler olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Atatürk ve Çekoslovak Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Masaryk tarafından 100 yıl sürecek bir iş birliği başlatılmıştır. Onların izinden gitmekten ve bu iki büyük millet arasındaki dostane ittifakı güçlendirmeye yönelik miraslarını sürdürmekten onur duyuyoruz. 2022 sonunda Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak üzere Prag'a teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve Çek'ler ile diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılını hakkıyla idrak edebilmek için birçok proje yaptık. Prag'daki devlet mülkü binamız hakkında yayınladığımız kitap gibi bu park da kalıcı bir eser olarak Türk Çek ilişkilerinin ve dostluğunun bir sembolü olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ'TAN MURATPAŞA BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Ayrıca Büyükelçi Egemen Bağış, süreç boyunca iş birliği ve dayanışması için Prag 6 ilçe belediyesinin kardeş şehri Antalya Muratpaşa Belediyesine ve Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti.