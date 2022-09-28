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Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu şartları

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığını müjdeledi. Peki Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu şartları

28 Eylül 2022 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
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Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sınrasında yaptığı açıklama, Betonarme ve Prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında vatandaşa 200.000-TL'ye kadar destek verilir. Peki Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu hakkında detaylar

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

PREFABRİK EV - BETONARME EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yardımdan faydalanamak isteyenlerden; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.

PREFABRİK EV YARDIMI ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal yardım alan vatandaşlar için müjdeleri olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım programları için 2022'de ayırdıkları bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkardıklarını ifade ederek, yardım miktarlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yardım programları, 2022'de ayırdığmıız bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 200 bin liraya, ev onarım yardımını 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 100 liraya yükselttik."

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