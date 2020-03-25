Prens Charles kaç yaşında, kimdir? Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi!

25 Mart 2020 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:18

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın koronoavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Prens Charles kaç yaşında? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Prens Charles'ın İskoçya'daki evinde karantina altına alındığı duyuruldu. Prens Charles hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

PRENS CHARLES'TA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ!



Koronavirüs kraliyet ailesine sıçradı. İngiltere Veliaht Prensi Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Prens Charles'ın İskoçya'daki evinde karantina altına alındığı duyuruldu.

PRENS CHARLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor 14 Kasım 1948’de Buckingham Sarayı’nda dünyaya geldi. Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır.

Prens Charles ilk olarak Londra'nın batısındaki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında, Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. İngiliz Silahlı Kuvvetlerine katılması fikrine karşı çıktı. 1967 yılının Ekim ayında antropoloji, arkeoloji ve tarih okumak amacıyla Cambridge Üniversitesi'ne başvurdu. İkinci yıl içinde, Charles bir dönem için Galler tarih ve dil eğitimi aldı, Aberystwyth'de Wales University College'a gitti. 23 Haziran 1970'te Cambridge'den mezun oldu. 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneğini izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

Prens Charles 1981'de yaşamını Diana Spencer ile birleştirdi. Bu evlilikten Cambridge Dükü William ile Sussex Dükü Henry dünyaya geldi. Prens Charles 2006 yılında Camilla Parker Bowles ile evlendi.