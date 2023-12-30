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  • ''Prens Selman, Türk vatandaşlarının Hacca gelmesini yasaklayacak'' iddiasına yalanlama
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''Prens Selman, Türk vatandaşlarının Hacca gelmesini yasaklayacak'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 16:53 - Güncelleme:
''Prens Selman, Türk vatandaşlarının Hacca gelmesini yasaklayacak'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkez'inden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak." iddiası doğru değildir." denildi.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak." iddiası doğru değildir.

İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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