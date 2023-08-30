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Prens Selman'dan Başkan Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriği

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Prens Selman'dan Başkan Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriği
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ve Veliaht Prens, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı tebrik mesajı gönderdi.

TEMENNİDE BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkı ve hükümetinin Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla tebrik edildiği mesajlarda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması temennisinde bulunuldu.

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