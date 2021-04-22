İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2021 Perşembe / 10 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2644
  • EURO
    9,9671
  • ALTIN
    474.729
  • BIST100
    1341.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pres makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Güncel

Pres makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı iş yerinde pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 13:18 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:18
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Arslanbey'de kurulu otomotiv yedek parça fabrikasında 8 yıldır kalıp bakım ustası olarak görev yapan Adem Bozkurt (39), gece vardiyasında çalıştığı sırada pres makinesinin arasına sıkıştı.

Durumu fark eden iş arkadaşları Bozkurt'u makinenin arasından çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Bozkurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Bozkurt'un eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Adem Bozkurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.