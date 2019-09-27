Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü; savaş gemileri Boğaz'dan geçti
Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçti. Gemiler, Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde selamlama yaptı. Gemilerin geçişi havadan da fotoğraflandı.
- DHA
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