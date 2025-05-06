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Prof. Dr. Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te sırt ağrısı nedeni ile kaldırıldığı hastanede beyin kanaması ve inme geçirdiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 08:34 - Güncelleme:
Prof. Dr. Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi
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Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu anda Sarayova'da gözlem altında olduğunu duyurdu.

Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bosna-Hersek'te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5'a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova'ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

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