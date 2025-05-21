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  • Prof. Dr. Aziz Sancar'a ''Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'' verildi
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Prof. Dr. Aziz Sancar'a ''Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'' verildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' takdim edildi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Prof. Dr. Aziz Sancar'a ''Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'' verildi
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Varkert Bazar'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde, liderlerin konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.

Takdim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban da platformda yer aldı.

Erdoğan ile Orban, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı ödül alan Sancar'ı tebrik etti.

Daha sonra Prof. Dr. Sancar, teşekkür konuşması yaptı.

  • Türk Devletleri Teşkilatı
  • Prof. Dr. Aziz Sancar

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