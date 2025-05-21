Prof. Dr. Aziz Sancar'a ''Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'' verildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Varkert Bazar'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde, liderlerin konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Prof. Dr. Sancar'a "Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü" takdim edildi.

Takdim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban da platformda yer aldı.

Erdoğan ile Orban, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı ödül alan Sancar'ı tebrik etti.

Daha sonra Prof. Dr. Sancar, teşekkür konuşması yaptı.