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  • Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde önemli gelişme! İtiraf ettiler
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Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde önemli gelişme! İtiraf ettiler

Eskişehir'de evinden ayrıldıktan 5 gün sonra cesedi bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüpheliler cinayet suçlamasını birbirinin üzerine atarken, Prof. Dr. Karasu'yu Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda attıklarını itiraf etti. Polisin, Karasu'nun cansız bedenini bu bilgiler ışığında bulduğu ortaya çıktı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 07:42 - Güncelleme:
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinde önemli gelişme! İtiraf ettiler
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27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadığı için kayıp başvurusu yapılan ve 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan Karasu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine getirilen zanlılar, savcılık sorgusunun ardından "kasten öldürme", "gasp" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cinayeti işlediği değerlendirilen İran uyruklu Majid S. ve Hojjat S. ile onlara kaçmaları için yardım ettiği öne sürülen Gökhan E, tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- ZANLILAR BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞ

Bu arada şüphelilerin yakalanmasına ilişkin detaylara ulaşıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, yaklaşık 6 yıldır Eskişehir'de yaşadıkları öğrenilen Majid S. ve Hojjat S'nin, Karasu'nun aracına en son binen kişiler olduğunu tespit ettikten sonra 2 zanlıyı yurt dışına kaçmak üzereyken Adana'da yakaladığı öğrenildi.

Majid S. ve Hojjat S'nin yakalandıktan sonra verdikleri ifadelerinde, Karasu'nun ölümüne dair suçu birbirlerinin üzerine attığı, iki şüphelinin daha sonra Prof. Dr. Bekir Karasu'yu öldürüp Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'na attıklarını itiraf ettikleri bilgisine ulaşıldı.

- OLAY

Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da aracıyla ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmış, 28 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Karasu'ya ait aracın Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirleyen ekipler, arama çalışmalarını Karacaşehir Mahallesi'nde yoğunlaştırmış, Karasu'ya ait ceset, Porsuk Çayı ve çevresinde aramaların 4'üncü gününde bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin polis tarafından gözaltına alınmıştı.

  • Bekir Karasu
  • cinayet
  • tutuklama

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