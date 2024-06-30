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Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber yok

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Karasu'dan (59), 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, arama çalışması başlattı.

DHA30 Haziran 2024 Pazar 14:13 - Güncelleme:
Prof. Dr. Bekir Karasu'dan 4 gündür haber yok
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, 4 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

Kayıp profesörü arama çalışmaları sürüyor.

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