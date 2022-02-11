Prof. Dr. Burcu Özsoy: Bizim ayak izlerimizi muhakkak takip edecekler

AA 11 Şubat 2022 Cuma 15:57 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 16:00

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özsoy, belediye tarafından Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden dönen Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'da yapılan araştırmalar ve iklim değişikliği üzerine bilgiler verdi.

İklim değişikliğinin artık dünyanın vazgeçilmezi olduğunu belirten Özsoy, "İklim değişikliğini kutuplar yaşıyor, kutuplar da bu etkileri dünyaya yansıtıyor. Haliyle kutuplarda hem deniz buzullarının hem de karasal buzulların yansımalarını biz dünyada, Türkiye'de ve arka bahçemizde de görüyoruz." diye konuştu.

Ekstrem hava koşullarının iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna değinen Prof. Dr. Burcu Özsoy, kutuplarda zorlu bir süreci yönettiklerini, zor bir ortamda bilimsel çalışma yaptıklarını anlattı.

Çalışmaları esnasında zorlandığı anlar olduğunu dile getiren Özsoy, "Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim bayrağını Antarktika'ya taşımak bizler için büyük gurur. Bugün de genç öğrencilerimizle bir araya gelerek bu bilimsel çalışmalardan bahsettim. Şunu görüyorum ki gençlerimiz, genç kızlarımız bilime çok hevesli. Bizim ayak izlerimizi muhakkak takip edecekler. Çok daha fazlası ile bu bilim yolunu beraber katetmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Program sonrasında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bilim gibi evrensel bir konuda kadın ve erkek ayrımı yapılmadan herkesin var olması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ise toplantıyı izleyen kız öğrenciler arasından birçok bilim insanının çıkacağına inandığını ifade etti.

Etkinliğe, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile 500'e yakın kız öğrenci katıldı.

