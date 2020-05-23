23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:25

Koronavirüs salgınında Anadolu yakasının amiral gemisi olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şu ana kadar 43 bin vakaya müdahale etti. 35 bin testin yapıldığı hastanede 4 bin 10 vakaya, Kovid-19 teşhisi kondu. 3 bin 700 sağlık çalışanının salgınla mücadelesini Yeni Şafak’a anlatan Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, “Çin’de ilk vakalar çıkmaya başladığında Sağlık Bakanlığı büyük bir titizlikle çalışmaya başladı. Bizlere bir yol haritası çizildi. Tüm hazırlıkları buna göre tamamlamamız istendi. Gerek ekibimiz, gerek teknik altyapımızla kısa sürede salgına hazır hale geldik” dedi.

MUTASYONA UĞRAMIŞ OLABİLİR



11 Mart’ta hastaların yüksek ateş, boğaz ağrısı, vücut kırgınlığı, pnömoni, öksürük ve ciddi nefes darlığı, nadir olarak ishal ve koku alamama şikayetleriyle acil servislere başvurduğunu anlatan Demirhan, “16 Mart itibariyle hasta sayısında hatırı sayılır bir artış oldu. 15- 30 Nisan’da hasta sayıları çok ciddi seviyelere ulaştı. 23 Nisan’da ise zirve yaptı. Mayıs ayında hastanemize başvuran hastaların klinik tabloları ise nisan ayına göre daha iyi. Hastaların şikayetlerinde değişim gözlemliyoruz. Hastalar artık daha bulgularla yani hafif ateş, öksürük zatürre/pnömoni olmadan geliyor. Bunda iki şey önemli olabilir, birincisi hastalar normal gribim diye düşünüp evde beklemiyor. İkincisi ise virüs etkinliğini, şiddetini, öldürücülüğünü kaybetmiş olabilir. Hatta belki virüs mutasyona dahi uğramış olabilir” dedi.

15 HAZİRAN’DA BİTİREBİLİRİZ

Mart başında hemen her tomografide görülen akciğer tutulumlarının artık görülmediğini belirten Demirhan, “5 Mayıs’tan sonra vakaların sayısında ve şiddetinde azalma yaşandı. Günde bin 500- bin 700 korona polikliniği yaparken, şu an maksimum bin poliklinik yapıyoruz. Başvuruların Kovid-19 pozitiflik oranı yüzde 7-8 civarında. Vakalarda ciddi azalma var, tam manasıyla bitmemesinin nedeni ise halkımızın sosyal izolasyona ve maske kuralına uymamamız. Günde 40 civarında hastayı bu nedenle hastaneye yatırıyoruz. Dişimizi sıkarsak 15 Haziran’da salgının tamamen bitirebiliriz” uyarısında bulundu.

GÜNDE 120 HASTADAN 40’A İNDİ

10 koronavirüs polikliniğinde 43 bin hastanın muayene edildiğini aktaran Demirhan, “35 bini aşkın test yaptık. 4 bin 10 kişide pozitiflik saptadık. Bunlardan 2 bin 875’ini yatarak, geri kalanını ise evde izolasyon şeklinde ayaktan tedavi ettik. Bu kişilerin de 5 günlük ilaçlarını paketleyerek hastalara hastanemizden teslim ettik. 5 gün sonra kontrole çağırıp, ilaçlara tamam ya da devam kararı aldık. Hastalarımızın 205’i çocuktu. Yoğun bakımda yatan 368 hastanın 13’ü çocuk ve yenidoğandı. Hastalarımızın 78’ini maalesef kaybettik. Şu an pandemi kliniği ve yoğun bakımda 265 tane hasta yatıyor. Pandeminin şiddetli olduğu günlerde günlük 120’ye yakın hastanın yatışını yapıyorduk. Şu an bu rakam 40’a kadar indi” diye anlattı.

Başarılı tabloyu alınan hızlı kararlara bağlayan Demirhan, hastaneye üç günde laboratuvar kurduklarını söyledi. Demirhan, “Bakanımız Fahrettin Koca’ya bir pazar günü, video PCR laboratuvarımız olmadığını söyledim. Pazartesi yetkililer geldi. Salı boya badana, çarşamba tadilat bitti. Perşembeye laboratuvar açıldı” dedi.

NORMALLEŞME 1 HAZİRAN’DA



1 Haziran itibariyle hastanelerde normalleşmenin başlayacağını kaydeden Prof. Dr. Recep Demirhan, Anadolu yakasında Sancaktepe ve Çekmeköy, Marmara Başıbüyük Hastanesi, Avrupa yakasında ise Yeşilköy ve birkaç hastanenin pandemiyle uğraşmaya devam edeceğini, diğer hastanelerin ise asli fonksiyonuna geri döneceğini söyledi. Demirhan, kronikleşen pandemi hastalarının da yine belirlenen merkezlerde tedavi edileceğini aktardı.