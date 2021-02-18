Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2023 yılına kadar Türkiye'de yıkıcı hortumlar görebiliriz

DHA 18 Şubat 2021 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:21

İzmir'de, geçen 11 Şubat Perşembe günü saat 21.30 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış ile başlayan fırtına kentte zarara neden oldu. Çeşme ilçesinde ise, hortum felaketi yaşandı.

İlçenin turizm merkezi Alaçatı'ya saat 21.30 sıralarında ulaşan hortum, yarım saatte Alaçatı Port'ta büyük hasar meydana getirdi. Tekneler battı, otomobiller devrildi, evlerin çatıları ve eşyalar uçtu, bir inşaatın kule vinci işçilerin kaldığı barakaların üzerine devrildi. Yaralanan 9'u işçi 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi edildi. Hortumun ardından ekipler, zarar tespit çalışması ile durum değerlendirmesi yaptı; bir kısım yazlıkçının İzmir merkezdeki evlerine döndüğü saptandı.

'TÜRKİYE'DE KÜÇÜK HORTUMLAR OLUR'

Türkiye'de çok sık görülmediği için fazla bilinmeyen hortumlarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar bilgi verdi:

"Türkiye'de bilinenin aksine hortum oluyor, yabancı değiliz. Ancak geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'da meydana geldiği gibi 'yıkıcı hortumlara' pek alışkın değiliz. Türkiye'de küçük hortumlar olur. Alaçatı'da bu durum, yıkıcı bir doğa felaketine dönüştü. Çünkü dünyada bin yılın en sıcak dönemleri yaşanıyor.1960 yılından sonra en şiddetli küresel ısınmayı yaşıyoruz. Artık 'pik' yaptığı süreçteyiz. Bundan dolayı ekstrem hava olaylarını sık göreceğiz. Daha fazla hortum, kasırga, yağmur, sel felaketi gibi doğa olayları gerçekleşecektir."

Türkiye'yi şaşırtan hortumun ana nedeninin küresel ısınma olduğunun altını çizen Prof.Dr. Yaşar, "Deniz suyu çok ısınıyor. Yukarıdan ise soğuk bir atmosfer etki ediyor. Bir anda yaşanan karşılıklı etkileşimin sonunda sert bir hortum olayı gerçekleşti. Bundan dolayı Alaçatı'da 2 tonluk arabaları kaldırıp, yere vuran bir hortuma tanıklık ettik. Daha önce genellikle denizlerde oluştuğu için dikkat etmedik. İlk kez Ege kıyılarında bu oranda bir doğa olayını yaşadık" dedi.

2023'E KADAR HORTUMLARI YAŞAYACAĞIZ

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, önümüzdeki 2 yıl boyunca ülkenin değişik yerlerinde yıkıcı hortumlar görebileceğimizi söyledi. 2023 yılından sonra ise dünyanın farklı bir soğuma dönemine girebileceğini savunan Prof.Dr. Yaşar, "Soğuma dönemlerinde de hortum olabilir. Hortumun asıl çoğaldığı ve yıkıcı etkiler gösterdiği zamanlar küresel ısınmanın olduğu dönemlerdir. Bana göre 2023'ten sonra hortumların yıkıcı etkileri olmayacak" diye konuştu.