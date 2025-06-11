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Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

6 Temmuz 1925'te babasının kaymakamlık görevi yaptığı Diyarbakır'ın Lice kasabasında doğan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1943'te Almanya'da Friedrich Schiller Üniversitesi'nde tıp tahsiline başladı.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliğince "Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, sayısız ödül ve onura layık görülen Yaşargil, 100 yaşında hayata veda etti.

  • Prof Dr Gazi
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