Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı.. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı.. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
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