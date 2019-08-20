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Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı.. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı.. Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

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