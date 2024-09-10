İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,087
  • EURO
    37,6782
  • ALTIN
    2741.54
  • BIST100
    9699.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Güncel

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Tarihçi yazar İlber Ortaylı, sağlık durumu nedeniyle iki hafta dinleneceğini açıkladı.

AA10 Eylül 2024 Salı 07:33 - Güncelleme:
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
ABONE OL

Prof. Dr. Ortaylı, X hesabında yaptığı videolu paylaşımda, bir süredir tedavi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım.

Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olay, onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk. Onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.