Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: İlk ameliyatımı 7 yaşımda yaptım

21 Mart 2022 Pazartesi 11:18 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:06

24 TV'nin sevilen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın oldu. Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün hayata ve mesleki yaşamına dair sorularını cevaplayan Aydın, iyi bir nörolog olma serüvenini de anlattı.

Aydın, "İlk ameliyatımı 7 yaşında yaptım. Benim ilkokulda öğretmenim vardı beyninde ur çıktı. "Cerrah olup öğretmenimi ameliyat edeceğim" dedim. O zaman köyde bir tavuk yakaladım. Herhalde ur var zannediyorum ki kafayı değiştirirsem o zaman iyileşecek. 6 yaşında bu ameliyatı denedim ama başarısız oldum. 7 yaşında yaptığım ameliyat başarılıydı." dedi.

İşte Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'ın o açıklamaları:

Beyin, dinlenmeye gelmez. Beyin dinlendikçe yorulur, yoruldukça dinlenir. O yüzden beyninizi yorun. Zeka, nefis ve ego şeytanidir. Rahmani'nin mağlup olması için uğraşırlar. Zaten tasavvuf açısından da baktığımız zaman tarikatlar da hep böyle akıl vicdan ve ruh tarafının baskın olması için, yücelmesi için mücadele etmişlerdir. Birisi nefsi köreltmişti, diğeri nefse dokunmayıp diğerini yükseltmiştir.

İlk ameliyatımı 7 yaşında yaptım. Benim ilkokulda öğretmenim vardı beyninde ur çıktı. Beni de çok seviyordu. O zaman Trabzon'un Kaynarca köyündeyiz. Ben 5 yaşındaydım ama bizim sınıfta evli çocuklar vardı.

Öğretmenimiz sürekli başım ağrıyor diyordu. O zaman babama "Ben İmam Azam olmayacağım Cerrah olup öğretmenimi ameliyat edeceğim" dedim. O zaman köyde bir tavuk yakaladım. Herhalde ur var zannediyorum ki kafayı değiştirirsem o zaman iyileşecek. 6 yaşında bu ameliyatı denedim ama başarısız oldum. 7 yaşında yaptığım ameliyat başarılıydı. 6 yaşındaki o çocuk kafayı kesince hasta yaşıyor zannediyorum ama yok öyle bir şey. Makasla kesmeye çalıştım. Kesemedim kaçtı gitti. Halbuki tavuğu bağlamak lazımmış, cerrahi alet lazımmış, asistan lazımmış bana.

Mesleğinizi seviyorsanız, mesleğinize aşıksanız, ayrılıktan paramparça olmuş bir yüreğe haizseniz; benim mesleğime, bilime, ilime, irfana, yazmaya, okumaya, anlamaya, öğrenmeye ve öğretmeye olan aşkımı ancak öyle anlarsınız.

10 yaşındayken kitapevinde bir Çocuk gördüm. Kim bu dedim bana "o asistan" deiler. Asitan en demekd edim "büyük adam olacak o, profesör olacak." Dediler. O günden sonra dedim ki bende büyük adam olacağım, profesör olacağım dedim. Defterlerime o günden itibaren Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın yazmaya başladım. Hala daha saklarım durur o defterlerim.

Mesleğinizi seviyorsanız, mesleğinize aşıksanız, ayrılıktan paramparça olmuş bir yüreğe haizseniz; benim mesleğime, bilime, ilime, irfana, yazmaya, okumaya, anlamaya, öğrenmeye ve öğretmeye olan aşkımı ancak öyle anlarsınız.

Araf umuttur. Cennet ile cehennem arasında zaten onu yaşıyoruz. Gölgeler aleminde yaşıyoruz.

Araf umuttur. Cennet ile cehennem arasında zaten onu yaşıyoruz. Gölgeler aleminde yaşıyoruz. İnsanlığın temelinde tereddüt yoktur. Kararlı olacaksınız. Pişmanlık? Ben yaptıklarım için asla pişman olmadım. Hatalarımdan bile pişman değilim. Hatalarım benim başarılarımın merdivenleridir. Hatalarım, mağlubiyetlerim olmasa ben bugün burada olmazdım. Olan her şey de bir hayır vardır.

Hiç çocuk olmadım. Dedesinin oku; babasının yaz dediği, kitaplarla dolu bir evin içerisinde doğan, kitaptan başka bir şey görmeyen biriydim.

Hiç çocuk olmadım. Dedesinin oku; babasının yaz dediği, kitaplarla dolu bir evin içerisinde doğan, kitaptan başka bir şey görmeyen biriydim. Oyuncağım hiç olmadı benim.

Bir beyin ameliyatını 12-13 yaşındaki bir çocuğa anlatıp eğer öğretemiyorsam ben o işi öğrenememişim demektir.

Unutmamak için çok okumak, çok yazmak, çok anlatmak lazım. Anlayarak okumak lazım. Öğrenerek oku ve kendi benliğine hissettir onu. Okuduğunu da başkasına aktaracaksın. En iyi öğrenme anlatmaktır. Bir beyin ameliyatını 12-13 yaşındaki bir çocuğa anlatıp eğer öğretemiyorsam ben o işi öğrenememişim demektir.