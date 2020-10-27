Prof. Dr. Konukcu: Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz, yorgun ve bitkinsiniz

AA 27 Ekim 2020 Salı 11:23 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:02

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Bölümü Öğretim Üyesi Konukcu, Karaman'daki aile ziyaretinden dönüşte eşi ve kendisinde ateş, halsizlik ve yorgunluk belirtileri çıkınca yaptırdığı testte Kovid-19'a yakalandıklarını öğrendi.

Karaman'daki yakınlarının da testlerinin pozitif çıktığını aktaran Konukcu, hastalık sürecini evde geçirdi.

Hastalığın geçmesi ve belirtilerin azalması için uzun süre evde kalan, bu süre zarfında bilimden, işlerinden ve öğrencilerinden uzak kalmanın üzüntüsünü duyan Konukcu, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

- "VÜCUDUMUZ KIRGIN VE ATEŞLER İÇERİSİNDE KALDIK"

Konukcu, pozitif olduklarını öğrendikleri günden sonra belirtilerin gittikçe arttığını söyledi.

Bir süre sonra koku ve tat alma hislerini kaybettiklerini ifade eden Konukcu, hastalığın seyrini şöyle anlattı:

"Vücudumuz kırgın ve ateşler içerisinde kaldık. İlerleyen dönemlerde koku almama ve değişik koku almaya başladık ve iştahımız tamamen kesildi. Yerimizden kalkıp lavaboya gitmek bile çok yoruyordu. Çok hırpalandık. Normal bir grip gibi deniyor ama grip çok kısa sürüyor, bu hastalık uzun sürdü. 15 güne kadar hastalığın belirtileri ve ağır semptomları devam etti. Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz, yorgun ve bitkinsiniz. Yoğun bakıma gitmedik, hastanede entübe olmadık fakat gerçekten çok ağır geçirdiğimiz bir hastalıktı."

- "35-40 GÜNLÜK SÜRE GEÇMİŞTİ"

Konukcu, hastalık sonucu vefat edenlerin haberlerini gördüklerinde kendilerinin de aynı akıbete uğrayacakları endişesini yaşadıklarını belirtti.

Eşinin kendisine nazaran daha hafif atlatmasına rağmen onun da zor günler geçirdiğinin altını çizen Konukcu, "Başlangıçtan itibaren belirtilerimiz artık yavaş yavaş ortadan kalktı dediğimizde 35-40 günlük süre geçmişti." dedi.

Konukcu, rutin mesaisine alışmış bir bilim insanı için 40 gün evde kalmanın da psikolojik etkisini taşıdığını ifade etti.

- "BİLİMDE YAPMANIZ GEREKEN İŞ VAR AMA O VAKTİ HASTALIK İÇİN AYIRMIŞ OLUYORSUNUZ"

Konukcu, hastalık sürecinde faaliyetlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ve bu durumun diğer kurumlara da sıkıntı yarattığını kaydetti.

Hastalık sürecinin kendisini üzdüğüne değinen Korukcu, "İnsanın ailesi en değerlisidir ve ailesine vakit ayırması gerekir. Yeri geldiği zaman bir gün bile ailenize vakit ayıramıyorsunuz. Bilimde yapmanız gereken iş var ama o vakti hastalık için ayırmış oluyorsunuz ve 40 gün uzak kalıyorsunuz. Bu bizi üzdü ve işimizden de geri bıraktı." diye konuştu.

Konukcu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye etti.