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Prof. Dr. Mustafa Erdik: Çatlaklar deprem belirtisi değil

Esenyurt’ta son bir haftada binalardaki çatlak ve yoldaki çökmelerle ilgili araştırmalar sürüyor. Tahliye edilen 40 binaya giriş izni verilmiyor.

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Büyükçekmece sahilindeki yollarda da göçüklerin olduğu iddiası İstanbullularda deprem korkusuna neden oldu. Akşam’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik, mevcut durumda herhangi bir deprem hareketliliği olmadığını belirtti. Erdik, çatlak oluşan binalarla yollarda gerçekleşen ölçümlerden sonra elde edilicek verilere göre kesin bir yorum yapılabileceğini söyledi. 

ESENYURT'TA BİR YOL DAHA ÇÖKTÜ

Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerindeki  çatlakların ardından bu kez de Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde yol çöktü. Belediye, olayın önceki çatlaklarla ilgisi bulunmadığı duyurdu

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