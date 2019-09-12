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Prof. Dr. Nabi Avcı'dan o iddiayı yalanlama: Büyükelçi olarak atandığına ilişkin haberler doğru değildir

Bazı yayın organlarında Prof. Dr. Nabi Avcı'nın büyükelçi olarak atandığına ilişkin iddialar yalanlandı. Prof. Dr. Nabi Avcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,' iddialar doğru değildir.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Prof. Dr. Nabi Avcı, sosyal medyada bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.
 
Nabi Avcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Nabi Avcı Hocamızın Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığına ilişkin haberler doğru değildir.
 
Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türk Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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