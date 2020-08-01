01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:06

AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

Prof. Dr. Görür, yaptığı ikinci paylaşımda şunları belirtti:

-Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

-2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir.

-Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır.