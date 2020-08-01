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Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay uzun zamandır enerji biriktiriyor

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından önemli uyarılarda bulundu. Prof. Görür, 'Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor.' dedi.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:06 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:06
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AFAD, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 08:33’te 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 6.99 kilometre derinliğinde olduğu aktarılırken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli bir uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, bu sabah Malatya, Yeşilpınar/Hekimhan'da olan 3,8'lik küçük deprem Malatya Fayı üzerinde oldu, DAF ile ilgili değil. Bu fay da uzun zamandır enerji biriktiriyor. Sevgiler."

Prof. Dr. Görür, yaptığı ikinci paylaşımda şunları belirtti:

-Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

-2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir.

-Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır.

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