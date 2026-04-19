  Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan ebeveynlere uyarı... ''Anne babalar patronluğu çocuğa kaptırdı''
Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan ebeveynlere uyarı... ''Anne babalar patronluğu çocuğa kaptırdı''

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programına katılıyor. Ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisinin giderek zayıfladığına dikkat çeken Tarhan, 'Anne babalar çocuğu çok özel yetiştiriyor, patronluğu çocuğa kaptırdılar. 'Geçmişte biz ezildik o ezilmesin' diye onu proje çocuk olarak yetiştiriyor. Anne babanın hizmet ettiği bir çocuk ergenlik döneminden sonra toplumla yüzleşmeye başlıyor.' dedi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 23:19
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programına katılıyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın açıklamalarından satır başları;

Prof. Dr. Tarhan, egoizm ve sekülerizmin kutsallaştığı ve küreselleştiği bir çağın yaşandığına dikkat çekerken, "Şu anda insanlık tarihinde hiç bu kadar benmerkezciliğin küreselleştiği, yükseldiği ve hesap verebilirliğin zayıfladığı bir dönem yok" dedi.

Türkiye'de krize alışkın bir toplum olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Ergenlik dönemindeki şiddet konusu, dünyadakinden daha yüksek Türkiye'de şu an. Pandemide daha çok arttı" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜKLE SORUMLULUK ARASINDAKİ DENGE BOZULDU"

Son günlerde okullarda yaşanan olaylara değinen Tarhan, "Narsisizm pandemisi var. Narsisizm pandemisi olduğu yerde bu olaylar sıradan olaylar. Şu anda okula şiddet, okula silah götürme bunların hepsi dahil. Ailedeki, mesela 70'li yıllarda açık sınıf politikaları vardı; bunun sonucu özgürlükle sorumluluk arasındaki denge bozuldu mesela." sözlerini söyledi.

"ANNE BABALAR PATRONLUĞU ÇOCUĞA KAPTIRDI"

Tarhan, çocukların aile üzerindeki etkisine dikkat çekerken "Anne babalar çocuğu çok özel yetiştiriyor, patronluğu çocuğa kaptırdılar. "Geçmişte biz ezildik o ezilmesin" diye onu proje çocuk olarak yetiştiriyor. Anne babanın hizmet ettiği bir çocuk ergenlik döneminden sonra toplumla yüzleşmeye başlıyor" dedi.

"İNCEL YANİ İSTEMSİZ BEKARLIK, KARŞI CİNS TARAFINDAN SEÇİLMİYOR, REDDEDİLİYOR"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarını değerlendiren Tarhan, "İncel yani istemsiz bekarlık, karşı cins tarafından seçilmiyor, reddediliyor; büyük bir öfke birikiyor, kadın düşmanlığı ortaya çıkıyor, onunla örtüşen tarafları var bu son yaşanan olayın." ifadelerini kullandı.

İyi niyetli ailelerin yaptığı çok hataların olduğunu vurgulayan Tarhan, "Kendisi ezildiği için "çocuğum ezilmesin" diyerek onu evin küçük hükümdarı gibi büyütmüş, eğitmiş. Çocuk ergenliğe girmesiyle birlikte anne baba kahraman, onun sözünden çıkmamaya çalışıyor ama daha sonra anne babaya itiraz etmeye başlıyor." sözlerini söyledi.

"BİZİ BİZ YAPAN TOPLUMSAL DNA'MIZ BOZULDU"

Prof. Dr. Tarhan, ahlak konusuna dikkat çekerken "Bizi biz yapan toplumsal DNA'mız bozuldu. Ahlak hep şöyle zannediliyordu: Ahlak genetiktir, ahlak öğretmeye gerek yoktur. Kapitalizmin ilk çıkışında piyasanın ahlakı yoktur. Adam Smith liberalizmi kurarken görünmeyen bir el vardır, piyasadaki ahlaki dengeyi sağlar. Ahlakı öğretmeyin. Bu, kapitalizmin doğuşunu ve liberalizmi teşvik eden Adam Smith'in teorisinde var" dedi.

