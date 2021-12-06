Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti

6 Aralık 2021 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 00:15

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum." ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

TEOMAN DURALI KİMDİR?

7 Şubat 1947 Zonguldak doğumludur. Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı ve ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yaptı.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü (1973) bitirdi. 1975 yılında aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) oldu. 1978 yılında NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör oldu.

1992-93 yıllarında Kuala Lumpur/Malezya'da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995- 97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurtiçinde ise, asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar verdi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı oldu.

Prof. Dr. Duralı, 2017'de Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülmüştü.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Altun mesajında, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak..." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Teoman Duralı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kalın, "Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.