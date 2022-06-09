Prof. Dr. Suzan Saçar, ''Maymun çiçeği virüsüne bağlı bir pandemi beklenmiyor''

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, maymun çiçeği virüsünün Kovid-19 gibi belirtisiz enfeksiyona yol açmadığını belirterek; "Maymun çiçeği virüsüne bağlı pandeminin olması beklenmemektedir" dedi.

'Maymun çiçeği' virüsünün öyküsü ve belirtileri hakkında bilgiler veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Suzan Saçar, "Tüm dünyada Kovid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken, yeni bir salgın ile ilgili bilgiler ve uyarılar gelmeye başladı. Bu yıla kadar Afrika'da her yıl birkaç yüz maymun çiçeği hastalığı olgusu ortaya çıkmaktaydı ve zaman zaman diğer kıtalarda da, enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla taşınması sonucu az sayı da olgu kümeleri görünmekteydi. Ancak son 1 ayda özellikle Avrupa kıtasında çok sayıda vaka görüldü ve bu durum da tüm dünyanın dikkatinin bu hastalığa odaklanmasını sağladı." dedi.

"ENFEKTE KİŞİDEN VEYA VİRÜSLE KONTAMİNE OLMUŞ HAYVANSAL ÜRÜNLER VE CANSIZ MADDELERLE TEMAS SONUCU BULAŞIYOR"

Maymun çiçeği virüsünün çoğu olguda kendi kendini sınırlayan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Suzan Saçar, şu bilgileri aktardı:

"Kuluçka süresi genelde 7-14 gün olup, 5-21 gün arasında da değişebilmektedir. Maymun çiçeği hastalarının çoğunda yalnızca ateş, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk olur. Daha ciddi seyirli hastalığı olan kişilerde, vücudun diğer bölgelerine de yayılabilen yüz ve ellerde kızarıklık ve döküntülü lezyonlar gelişir. Hastalık 2-4 hafta sürer. Yüzde 1 oranında hastanın kaybedilme riski vardır. Maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvandan, enfekte kişiden veya virüsle kontamine olmuş hayvansal ürünler ve cansız maddelerle temas sonucu bulaşır. Virüs ayrıca plasenta yoluyla anneden fetüse geçer. Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında öncelikle döküntülü lezyonlar veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılır. Ayrıca uzun süreli, yüz yüze temas sırasında solunum salgılarıyla da yayılabilir. Maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında sarılma gibi yakın temas sırasında da bulaşır. Virüsün ilk dizilimi, suşun endemik ülkelerde rastladığımız suşlardan farklı olmadığını ve bu salgının muhtemelen daha çok insan davranışındaki bir değişiklikten kaynaklandığını göstermektedir. Avrupa CDC kuruluşunun belirttiğine göre, maymun çiçeği virüsü insanlar arasında kolayca yayılmamaktadır ve mevcut salgındaki çoğu vakada hafif hastalık semptomları bulunmaktadır, ancak gebe ve bağışıklığı baskılanmış kişiler ve gençler de dâhil olmak üzere bazı duyarlı gruplarda daha ciddi hastalık riski vardır."

"PANDEMİYE NEDEN OLMASI BEKLENMİYOR"

Maymun çiçeği virüsüne bağlı bir pandeminin ortaya çıkmasının beklenmediği kaydeden Prof. Dr. Suzan Saçar, "Maymun çiçeği virüsüne bağlı pandeminin olması beklenmemektedir. Bu virüsün bulaşması için Kovid-19'dan çok daha yakın temas gerekmektedir. Bunun yanı sıra Kovid-19 gibi belirtisiz enfeksiyona yol açmamaktadır. Bu nedenle enfekte kişilerin izolasyonunun sağlanması ve yayılımın durdurulması daha kolaydır. Ayrıca DNA virüsü olması nedeniyle hastalığın saptanması ve tedavi edilmesinde bizi zorlayacak çok fazla değişime uğraması beklenmemektedir" şeklinde konuştu.

"HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI"

Maymun çiçeği virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gereken konulara değinen Prof. Dr. Suzan Saçar, şu uyarılarda bulundu:

"Enfekte hayvanlar veya insanlarla temastan sonra el hijyeni uygulanmalıdır. Özellikle seyahat sırasında kişilerin kendilerini korumaları için hasta veya döküntüsü olan kişilerle yakın temastan kaçınmalıdırlar. Yemek kapları veya bardaklar paylaşılmamalıdır. Hasta kişinin kıyafetlerine ve çarşaflarına temas edilmemelidir. Riskli bölgelerdeki canlı veya ölü vahşi hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır. Yabani hayvanlardan elde edilen ürünler yenilmemeli veya temas edilmemelidir. Hayvanlar tarafından kullanılmış olan malzemelere dokunmaktan kaçınılmalıdır. Enfekte hastalar izole edilmelidirler. Enfekte kişiler ile temas edenler de 21 gün süre ile izole edilmelidir. Hastalara sağlık bakımı sağlarken kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Çiçek hastalığında kullandığımız aşı, antiviral ilaçlar ve immünglobülin bu hastalığın önlenmesi ve tedavisinde de etkilidir. Bununla birlikte bu virüsün bulaşması için çok yakın temas gerektiği için şu an için sadece maymun çiçeği virüsü ile enfekte kişi ile temas edenlerin aşılanması önerilmektedir. Bununla birlikte ülkemizde tespit edilen herhangi bir vaka bulunmamaktadır" dedi.