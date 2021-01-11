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Prof. Dr. Taş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:50
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Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dönem başmüdürlük yapan, KOÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, 4 Ocak günü koronavirüs teşhisiyle Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Tansiyon rahatsızlığı da bulunan Prof. Taş’a yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulandı. 8 Ocak tarihinde durumu ağırlaşan Taş, yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. Taş hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yunus Taş için bugün sabah saatlerinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından Taş'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Yunus Taş’ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Tıp Fakültesi Hastanemizde bir dönem Başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof. Dr. Yunus Taş hocamız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin. Kardeşim sen rahat uyu ailen ve çocukların bizlere ve devletimize emanettir.”

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