03 Haziran 2020 Çarşamba 08:52 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 08:52

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarını açıkladı. Fakültede çoğu sağlık çalışanı daha önce koronavirüs geçirmemiş 290 kişi ile virüsü geçirmiş 10 kişi üzerinde yapılan antikor örneklemesinin sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Tükek, Akşam’a şu açıklamaları yaptı:

SEMPTOMSUZ 10 KAT FAZLA

“Testlerde, ABD’de 300 bin PSI pozitif hasta varken 3 milyon antikor pozitif hasta bulunuyor. Bu şu demek; bir hasta varsa bunun on katı kadar da hastalığı semptomsuz geçiren hasta var. Bizde şu an 160 bin hasta olduğunu varsayarsak 1 milyon 600 bin antikorlu pozitif hasta anlamına geliyor

Biz fakülte olarak 300 test cihazı getirdik. Çoğu sağlık çalışanı bir kısmı dışarıdan ve 10 tanesi de daha önce kovid-19’u geçirmiş kişiler üzerinde yeni nesil antikor testi yaptık. Yani 290 kişiye yapılan testte 4 pozitif çıktı. Daha önce geçirenleri de eklediğimizde bu rakam 14 oldu. Kovid geçirenleri çıkardığımızda küçük bir örnekleme belki ama oran yüzde 1,2 civarında yani antikor pozitiflik oranı çok düşük. Biz bu oranı çok daha yüksek bekliyorduk. Bilim Kurulu üyeleri beklentilerini yüzde 10-15 oyarak açıklamıştı.”

SONUÇ TEDBİR GÖSTERGESİ

“Bana göre sonuçları iki şekilde değerlendirmek gerekli. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı hakikaten çok iyi tedbirler aldı ve rakamlar az geldi. Bu sevindirici yanı. ABD’de yüksek çıkmasının nedeni orada bizdeki önlemlerin alınmamış olması olarak açıklanabilir. “

DURUM RİSKLİ, SÜREÇ UZAYABİLİR

İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ise çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: “Biz şu anda ne kadar insan bu virüs ile karşılaştı ve bağışıklık kazandı bilmiyoruz. Gönül ister ki bu rakam yüksek çıksın. Bu virüsle karşılaşmayan insanlar bir şekilde bu virüsle karşılaşacaklar demektir. Bu süreci uzatabilir.”