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Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Çilingiroğlu'nun Koç Üniversitesi'ndeki işine son verilmesi sonrası Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu kimdir? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında televizyon programlarına bağlanıp koronavirüs hakkında açıklamalar yapan Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu'nun biyografisi ve hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr Mehmet Çilingiroğlu aslen nerelidir? İşte tüm merak edilenler...

05 Nisan 2020 Pazar  13:24 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 13:24
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Mehmet Çilingiroğlu, katıldığı canlı yayınlar sonrası merak edilen isimler arasında yer alıyor. Mehmet Çiligiroğlu'nun Koç Üniversitesi'ndeki görevine son verilmesi sonrası hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki Koç Üniversitesi tarafından "izinsiz yayına çıkmak" gerekçesiyle işine son verilen Mehmet Çilingiroğlu kimdir? Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Prof. Dr Mehmet Çilingiroğlu'nun hayatı ve biyografisi

MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili övgü dolu sözler sarf eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye ile ABD arasındaki sağlık sistemini karşılaştırarak, "Allah devletimizden razı olsun. Siz çok şanslısınız. Ülkemle gurur duyuyorum" demişti.

Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.

1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi / NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.

Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor.

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