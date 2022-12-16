Profesör evinde baygın bulundu: Durumu ağır

Hacettepe Hastanesi Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Akıncı, bu sabah ameliyatı olmasına rağmen işe gitmeyince iş arkadaşları telefonla aradı. Akıncı, telefonu açmayınca polise haber verildi. Polis, Akıncı'nın Yenimahalle ilçesi Beştepe Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evine çilingir yardımıyla girdi. Akıncı, yerde baygın halde bulundu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akıncı, Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddi olan Akıncı'nın evinde yapılan incelemede doğal gaz tesisatında kaçak olduğu tespit edildi.