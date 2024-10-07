İstanbul'da iki genç kadını vahşice öldürüp intihar eden caninin profili gözleri bir kez daha sanal dünyadaki tehlikeye çevirdi. Anlık mesajlaşma uygulaması 'Discord' üzerinde bir araya gelen sapkınlar, açtıkları gruplarda çocukları ağına düşürüp suça ve istismara sürüklüyor.

İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik önce Eyüpsultan ilçesinde Ayşenur Halil'i, daha sonra da Fatih Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i canice öldürüp intihar etti. Türkiye'yi dehşete düşüren sapkın katilin profili yine tanıdık çıktı. Semih Çelik'in ziyaret ettiği internet ve sosyal medya platformlarındaki dehşet verici dünya çocuklarımızın nasıl büyük bir tehdit altında olduğunu gösterdi.

PROFİL RESMİ CANİ OLDU

Başta Telegram ve Discord olmak üzere sosyal medya platformlarında bazı kullanıcıların katil Semih Çelik'in fotoğrafını profil resmi yapması ve kadına yönelik şiddeti destekleyen mesajları kan dondurdu.

SİBER POLİS TAKİPTE

Sosyal medya kullanıcıları tarafından cani Semih Çelik benzeri profiller deşifre edildi. 'Discord' platformundaki gruplarda küçük yaşta çocukların önce kişisel verilerinin ele geçirildiği ardından da tehdit ve şantajla cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği görüldü. Üye olmak için katı kurallar koyan grupların yöneticilerinin küçük çocuklara kendilerini kanıtlamaları için vücutlarına zarar vermesi ya da hırsızlık yapması gibi emirler verildiği iddia edildi. Platformlardaki gruplar siber polisi tarafından takibe alındı.

Biruni Üniversite'nden Uzman Psikolog Melisa Mutlu, dijital medyanın yaygınlaşmasıyla gençler ve çocuklar arasında şiddet eğiliminin arttığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

'ÇOCUĞU TAKİP EDİN'

"Gençlerin sanal dünyanın risklerine karşı bilinçlendirilmesi gerekir. Dijital okuryazarlık eğitimine ağırlık vererek gençlere dijital ortamlarda nasıl daha bilinçli davranacaklarını öğretmeliyiz. Aileler, çocuklarının çevrimiçi dünyadaki aktivitelerini gözlemlemeli ve onlarla bu konuda açık iletişim kurmalıdır. Siber zorbalığa maruz kalan çocuklarda intihar düşünceleri gibi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz."

'VERİLERİ ELE GEÇİRİYORLAR'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle Discord gibi gruplara kolayca katılım sağlayan ve anonim kalmayı mümkün kılan yapılar olduğuna dikkat çekerek, "Bireylerin kontrolsüzce örgütlenmesini sağlıyor. Bu tür ortamlarda, suçlu kişiler hedef aldıkları gençlerin fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini ele geçirerek şantaj ve tehdit unsurlarını kullanıyor. Pedofili eğilimli bireyler, çocukları cinsel istismara yönlendiren organizasyonlar kurabiliyor" dedi.

Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner'in vahşetten önce son görüntüleri ortaya çıktı. Çelik ve Uzuner'in olaydan önce surlarda yaklaşık 2 saat kaldığı tespit edildi.

300 MİLYON KULLANICI

ABD merkezli Discord topluluk kurmak için tasarlanan ve yaklaşık 300 milyon kullanıcısı olan bir platform. Discord birden fazla kullanıcının anlık videolu iletişim kurma imkanı tanıyor. Oluşturulan topluluklar kendi kurallarını belirliyor. 'Özgür iletişim' adı altında her türlü suç içeren eylem bu sanal dünyada gerçekleşiyor.

KURGU VİDEOYU YAYAN GÖZALTINDA

Discord uygulaması sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, E.N.B. isimli bir çocuğun, Discord isimli uygulamada tehdit edildiği görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Siber Daire Başkanlığı tarafından söz konusu görüntünün incelendiğini belirten Bakan Yerlikaya, görüntünün kurgu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, kurgu görüntüyü yayan 18 yaşındaki T.D. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.