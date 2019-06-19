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Program öncesİ kumpas buluşması

Türkiye’nin günlerce kilitlendiği ‘İstanbul Seçim Özel 2019’ programı öncesi gazeteci ve CHP adayının bir araya geldi. Canlı yayın tiyatrosu için ‘kumpas’ hazırlığı yapan gazeteci İsmail Küçükkaya için CHP adayı Ekrem İmamoğlu sorulacak soruları hazırladı. Skandalı itiraf eden İmamoğlu gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. 

  • HABER MERKEZİ
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Türkiye’deki onlarca dev projeyi hayata geçiren ve İstanbul’la ilgili birçok proje hazırlayan Binali Yıldırım ile ‘İstanbul Seçim Özel 2019’ isimli canlı yayın programına katılan Ekrem İmamoğlu’nun yayın öncesi ‘kumpas’ kurduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken söz verdiği onlarca vaadin sadece bir kaçını hayata geçiren ve seçimlerde yapılan usulsüzlükten faydalanarak ‘çalıntı’ oy ile başkanlığını ilan eden İmamoğlu, canlı yayın için de benzer bir yolu izledi. İmamoğlu, programdan önce sorulacak sorulardan haberdar olmak için canlı yayının sunucusu İsmail Küçükkaya ile bir araya geldi. 

İSTEK SORU TALEBİ 

İstanbul’un göbeğindeki Beyoğlu’nda bir otelde buluşan Ekrem İmamoğlu-İsmail Küçükkaya ikilisi, canlı yayın öncesi bir skandala imza attı. Gizli buluşmanın deşifre olmasının ardından CHP’li İmamoğlu’ndan gelen itiraf gibi açıklama Binali Yıldırım’a kurulan kumpası gözler önüne serdi. İmamoğlu yaptığı son açıklamasında “Sadece 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiğinin konuşulması gerektiği talebimi ilettim” dedi. 

ŞARK KURNAZLIĞI 

Tüm Türkiye’nin izlediği programın ilk bölümünde CHP’li İmamoğlu’nun talebine uyan Küçükkaya, CHP adayının sorulmasını istediği soruyla başlayarak bu bölümü sonuna kadar adeta ipotek altına aldı. Programın ilk bölümünde İmamoğlu’na çanak sorular yönelten Küçükkaya’nın bu şekilde İmamoğlu’na artı puan getirmeyi hedeflediği kaydedildi. Öyle ki İmamoğlu, daha soru bitmeden yanında getirdiği grafikleri ekrana göstererek ‘danışıklı dövüşü’ gözler önüne serdi. Ancak programın konsepti ve hangi konuların konuşulacağı günler öncesinde belli olmasına rağmen buna uyulmadı. Binali Yıldırım’a İstanbul için yapılacaklar ile hazırlanan projelerin ele alınacağı söylenirken, CHP adayına ‘prim’ yaptırmak için programda en az konuşulan konuş İstanbul oldu. 

ÖZÜR DİLEMELİLER 

Rezalete tepki gösteren Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Genel Başkan Yardımcısı gazeteci Kenan Kıran, İmamoğlu ile Küçükkaya’nın suçüstü yakalandığını “Hem program akışında yaşananlar hem de ulaştığımız otel görüntüleri ile her ilki ismin bir biriyle çelişen açıklamaları, Binali Bey’e yapılan kumpası ve haksızlığı belgeliyor. İsmail Küçükkaya bu ayıp ile anılacak bir davranışta bulunmuştur. Başta Sayın Binali Yıldırım olmak üzere tüm İstanbullulardan özür dilemek zorundadır” dedi. 

İMAMOĞLU HAZIRLADI 

CHP adayının yaptığı açıklama ile Küçükkaya’ya soruları kendisinin verdiğini itiraf ettiğini belirten Kıran “Maalesef Küçükkaya ile İmamoğlu dürüst davranmayarak tüm Türkiye’yi kandırmıştır. İmamoğlu’nun Ordu valimize yönelik hakareti ve art arda yaptığı yalanların ortaya çıkmasıyla dökülen makyajını başka bir sahtekârlıkla düzelmek istediler. İnanıyorum ki bu gayri ahlaki işbirliğini etik sahibi her gazeteci ve siyasetçi eleştirecektir. Halkımız da 23 Haziranda gereken cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor

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